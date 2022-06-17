Главные новости дня: 17 июня

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Главные новости дня: 17 июня

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 17 июня.

Московский ЦСКА усилился сербским защитником.

Московское "Динамо" назвало нового главного тренера.

"Бавария" договорилась о переходе нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в Серию А.

"Барселона" намерена купить трех топ-игроков.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отказался перейти в "Челси".

"Тоттенхэм" готов заплатить огромную сумму за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон.

Российский форвард Артем Дзюба согласовал условия контракта с турецким топ-клубом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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