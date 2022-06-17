Главные новости дня: 17 июня

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 17 июня.

Московский ЦСКА усилился сербским защитником.

Московское "Динамо" назвало нового главного тренера.

"Бавария" договорилась о переходе нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в Серию А.

"Барселона" намерена купить трех топ-игроков.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отказался перейти в "Челси".

"Тоттенхэм" готов заплатить огромную сумму за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон.

Российский форвард Артем Дзюба согласовал условия контракта с турецким топ-клубом.

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