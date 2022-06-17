Главные новости дня: 17 июня
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 17 июня.
Московский ЦСКА усилился сербским защитником.
Московское "Динамо" назвало нового главного тренера.
"Бавария" договорилась о переходе нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в Серию А.
"Барселона" намерена купить трех топ-игроков.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отказался перейти в "Челси".
"Тоттенхэм" готов заплатить огромную сумму за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон.
Российский форвард Артем Дзюба согласовал условия контракта с турецким топ-клубом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 17 июня
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"Барселона" может вернуть своего воспитанника из "Бенфики"
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Талант "Аякса" отказался перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Клозе выбрал клуб для начала тренерской карьеры
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"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон
-
"Брентфорд" близок к покупке украинского таланта
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"Ростов" Карпина усилился хавбеком "Локомотива"
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Гетце может вернуться в Бундеслигу
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ПСЖ нацелился на португальского хавбека
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"Бавария" продала хавбека Року в АПЛ
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"Тоттенхэм" готов заплатить огромную сумму за Лаутаро
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на основного хавбека "Ювентуса"
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Левандовски отказал "Челси"
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Бэйл может вернуться в АПЛ
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"Бавария" договорилась о переходе Мане
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Гризманн надеется остаться в "Атлетико"
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"Тоттенхэм" подписал африканского хавбека
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"Барселона" намерена купить трех топ-игроков
-
Московское "Динамо" объявило имя нового главного тренера
-
ЦСКА усилился сербским защитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18