Главные новости дня: 17 июля

Теги криштиану роналдулокомотив москваманчестер юнайтедпауло дибала

Главные новости дня: 17 июля

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 июля.

В чемпионате России "Локомотив" не смог обыграть "Пари НН", "Сочи" победил "Торпедо". Все результаты 1-го тура РПЛ.

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала выбирает между двумя клубами.

"Манчестер Юнайтед" купил защитника "Аякса" за 57 миллионов евро. При этом манкунианцы претендуют на французского хавбека.

В "Баварии" отреагировали на слухи о переходе Криштиану Роналду.

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перейдет в турецкий клуб.

"Ренн" назвал "Баварии" цену на 17-летнего таланта Матиаса Теля.

"Реал" продаст японского вундеркинда Такефусо Кубо в другой клуб Ла Лиги.

"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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