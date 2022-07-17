Главные новости дня: 17 июля

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 июля.

В чемпионате России "Локомотив" не смог обыграть "Пари НН", "Сочи" победил "Торпедо". Все результаты 1-го тура РПЛ.

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала выбирает между двумя клубами.

"Манчестер Юнайтед" купил защитника "Аякса" за 57 миллионов евро. При этом манкунианцы претендуют на французского хавбека.

В "Баварии" отреагировали на слухи о переходе Криштиану Роналду.

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перейдет в турецкий клуб.

"Ренн" назвал "Баварии" цену на 17-летнего таланта Матиаса Теля.

"Реал" продаст японского вундеркинда Такефусо Кубо в другой клуб Ла Лиги.

"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net