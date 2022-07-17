Главные новости дня: 17 июля
Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 июля.
В чемпионате России "Локомотив" не смог обыграть "Пари НН", "Сочи" победил "Торпедо". Все результаты 1-го тура РПЛ.
Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала выбирает между двумя клубами.
"Манчестер Юнайтед" купил защитника "Аякса" за 57 миллионов евро. При этом манкунианцы претендуют на французского хавбека.
В "Баварии" отреагировали на слухи о переходе Криштиану Роналду.
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перейдет в турецкий клуб.
"Ренн" назвал "Баварии" цену на 17-летнего таланта Матиаса Теля.
"Реал" продаст японского вундеркинда Такефусо Кубо в другой клуб Ла Лиги.
"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 17 июля
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Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"
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Руни хочет видеть защитника "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека сборной Франции
-
"Бавария" может купить немецкого защитника
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Брэйтуэйт отказывается уходить из "Барселоны", несмотря на 2 предложения
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"Челси" нашел замену Аспиликуэте в Бундеслиге
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Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ
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"Краснодар" не смог обыграть дебютанта РПЛ
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"Динамо" упустило победу над "Ростовом" Карпина
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"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А
-
"Челси" и ПСЖ далеки от договоренности по трансферу Кимпембе
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"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за Пау Торреса
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"Брюгге" выиграл Суперкубок Бельгии
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"Тоттенхэм" сделал предложение по Депаю
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"Аякс" заплатит более 20 млн за нигерийского защитника
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"Галатасарай" договорился о переходе форварда "Бенфики"
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"Ювентус" готов отпустить Пьяцу в другой клуб Серии А
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"Барселона" готова продать Депая
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"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Пари НН"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18