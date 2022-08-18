Главные новости дня: 17 августа

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Главные новости дня: 17 августа

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" обыграла киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 17 августа.

Полиция вынесла приговор Криштиану Роналду за разбитый телефон мальчика-фаната. 

"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 миллионов евро.

Мадридский "Атлетико" увеличил цену на нападающего Альваро Морату.

"Вест Хэм" подписал защитника ПСЖ и сборной Германии.

У форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры.

Полузащитник "Реала" Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Спортивный суд и ФИФА определили судьбу сорванного матча Бразилия - Аргентина.

"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси".

"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Вильярреала". При этом в каталонский клуб не перейдет Бернарду Силва.

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Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа

Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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