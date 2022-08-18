Главные новости дня: 17 августа

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" обыграла киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 17 августа.

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