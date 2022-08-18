Главные новости дня: 17 августа
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
Состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" обыграла киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 17 августа.
Полиция вынесла приговор Криштиану Роналду за разбитый телефон мальчика-фаната.
"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 миллионов евро.
Мадридский "Атлетико" увеличил цену на нападающего Альваро Морату.
"Вест Хэм" подписал защитника ПСЖ и сборной Германии.
У форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры.
Полузащитник "Реала" Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".
Спортивный суд и ФИФА определили судьбу сорванного матча Бразилия - Аргентина.
"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси".
"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Вильярреала". При этом в каталонский клуб не перейдет Бернарду Силва.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 17 августа
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Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа
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"Бенфика" уверенно обыграла "Динамо" Киев в квалификации Лиги чемпионов
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Виллиан близок к переходу в клуб АПЛ
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"Атлетико" назвал "МЮ" цену на бразильца Кунью
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"Спортинг" хочет вернуть Роналду
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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 15 млн за защитника дортмундской "Боруссии"
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"Марсель" подписал африканца из "Манчестер Сити"
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"Валенсия" может подписать защитника сборной Бельгии
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Защитник "Челси" перешел в "Леванте"
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Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Манчестер Юнайтед"
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Икарди рассматривает два варианта в Англии
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Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"
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"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Вильярреала"
-
Полиция вынесла приговор Роналду за разбитый телефон мальчика-фаната
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Атлетико"
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Журналист El Chiringuito рассказал о ситуации с Роналду и "Атлетико"
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Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед"
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Мбаппе конфликтует с партнерами по ПСЖ
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"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18