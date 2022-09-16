Главные новости дня: 16 сентября

Теги криштиану роналдудинамо киевхоакин санчесреал мадридалександр зинченко

Главные новости дня: 16 сентября

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 16 сентября.

Хавбек "Бетиса" Хоакин установил рекорд Лиги Европы.

В матче Кубка Австралии принял участие 13-летний футболист.

Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Криштиану Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не поможет команде в сентябрьских поединках Лиги наций.

В тренерском штабе киевского "Динамо" возник конфликт.

В Премьер-лиге назвали имена лучшего тренера и лучшего игрока по итогам августа.

Украинский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций.

"Реал" интересуется украинским суперталантом.

Сборная Португалии огласила заявку команды на матчи Лиги наций с Чехией и Испанией.

Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч".

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Сборная Эквадора не будет отстранена от ЧМ-2022

Сборная Эквадора не будет отстранена от ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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