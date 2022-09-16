Главные новости дня: 16 сентября

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 16 сентября.

Хавбек "Бетиса" Хоакин установил рекорд Лиги Европы.

В матче Кубка Австралии принял участие 13-летний футболист.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не поможет команде в сентябрьских поединках Лиги наций.

В тренерском штабе киевского "Динамо" возник конфликт.

В Премьер-лиге назвали имена лучшего тренера и лучшего игрока по итогам августа.

Украинский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций.

"Реал" интересуется украинским суперталантом.

Сборная Португалии огласила заявку команды на матчи Лиги наций с Чехией и Испанией.

Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч".

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо".

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