Главные новости дня: 16 октября

Теги псжманчестер ситиливерпульреал мадридбарселона

Главные новости дня: 16 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 октября.

В чемпионате Англии "Челси" победил "Астон Виллу" (видеообзор), "Арсенал" переиграл "Лидс" (видео голов), "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" (видео лучших моментов), "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Ньюкасл" (видео). Все результаты 11-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Реал" одолел "Барселону", "Реал Сосьедад" добился победы над "Сельтой".

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону", "Бавария" разнесла "Фрайбург" (видео обзор). Все результаты 10-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" справился с "Вероной", "Наполи" обыграл "Болонью".

В чемпионате Франции "Монако" и "Клермон" сыграли вничью, ПСЖ одержал победу над "Марселем". Все результаты 11-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" (видео лучших моментов). Все результаты 7-го тура УПЛ.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" уничтожил "Эксельсиор", ПСВ добился крупной победы над "Утрехтом". Все результаты 10-го тура Эредивизии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1

Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов