Главные новости дня: 16 октября
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 октября.
В чемпионате Англии "Челси" победил "Астон Виллу" (видеообзор), "Арсенал" переиграл "Лидс" (видео голов), "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" (видео лучших моментов), "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Ньюкасл" (видео). Все результаты 11-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Реал" одолел "Барселону", "Реал Сосьедад" добился победы над "Сельтой".
В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону", "Бавария" разнесла "Фрайбург" (видео обзор). Все результаты 10-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Милан" справился с "Вероной", "Наполи" обыграл "Болонью".
В чемпионате Франции "Монако" и "Клермон" сыграли вничью, ПСЖ одержал победу над "Марселем". Все результаты 11-го тура Лиги 1.
В чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" (видео лучших моментов). Все результаты 7-го тура УПЛ.
В чемпионате Нидерландов "Аякс" уничтожил "Эксельсиор", ПСВ добился крупной победы над "Утрехтом". Все результаты 10-го тура Эредивизии.
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главное
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ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1
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Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии
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Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги
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"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
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Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ
Лента новостей
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Главные новости дня: 16 октября
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Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1
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ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1
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"Милан" одержал тяжелую победу в Серии А
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Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии
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"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (видеообзор)
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"Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов
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Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги
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"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
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"Эспаньол" одержал минимальную победу в Ла Лиге
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"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (видеообзор)
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"Наполи" в результативном матче обыграл "Болонью"
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Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ
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"Унион" обыграл дортмундскую "Боруссию" и упрочил лидерство в Бундеслиге
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"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ
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"Шахтер" - "Динамо" Киев - 3:1 (видеообзор)
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"Монако" в меньшинстве не смог выиграть в Лиге 1
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"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (видеообзор)
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"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0 (видеообзор)
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Победа "Шахтера" над "Динамо", очередной успех "Днепра-1": результаты 7-го тура УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18