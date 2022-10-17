Главные новости дня: 16 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 октября.

В чемпионате Англии "Челси" победил "Астон Виллу" (видеообзор), "Арсенал" переиграл "Лидс" (видео голов), "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" (видео лучших моментов), "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Ньюкасл" (видео). Все результаты 11-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Реал" одолел "Барселону", "Реал Сосьедад" добился победы над "Сельтой".

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону", "Бавария" разнесла "Фрайбург" (видео обзор). Все результаты 10-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" справился с "Вероной", "Наполи" обыграл "Болонью".

В чемпионате Франции "Монако" и "Клермон" сыграли вничью, ПСЖ одержал победу над "Марселем". Все результаты 11-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" (видео лучших моментов). Все результаты 7-го тура УПЛ.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" уничтожил "Эксельсиор", ПСВ добился крупной победы над "Утрехтом". Все результаты 10-го тура Эредивизии.

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