Главные новости дня: 16 мая

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 16 мая.

В матче чемпионата Англии "Арсенал" проиграл "Ньюкаслу".

В чемпионате Италии "Фиорентина" крупно проиграла "Сампдории", "Ювентус" упустил победу над "Лацио". Все результаты 37-го тура Серии А.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом".

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вышел на второе место в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Челси".

"Барселона" может продать голкипера Марка-Андре тер Штегена.

"Барселона" не будет выкупать трансфер полузащитника Адамы Траоре.

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