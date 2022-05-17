Главные новости дня: 16 мая

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Главные новости дня: 16 мая

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 16 мая.

В матче чемпионата Англии "Арсенал" проиграл "Ньюкаслу".

В чемпионате Италии "Фиорентина" крупно проиграла "Сампдории", "Ювентус" упустил победу над "Лацио". Все результаты 37-го тура Серии А.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом".

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вышел на второе место в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Челси".

"Барселона" может продать голкипера Марка-Андре тер Штегена.

"Барселона" не будет выкупать трансфер полузащитника Адамы Траоре.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А

Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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