Главные новости дня: 16 мая
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 16 мая.
В матче чемпионата Англии "Арсенал" проиграл "Ньюкаслу".
В чемпионате Италии "Фиорентина" крупно проиграла "Сампдории", "Ювентус" упустил победу над "Лацио". Все результаты 37-го тура Серии А.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом".
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вышел на второе место в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Челси".
"Барселона" может продать голкипера Марка-Андре тер Штегена.
"Барселона" не будет выкупать трансфер полузащитника Адамы Траоре.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 16 мая
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Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А
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"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и может не попасть в ЛЧ
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"Ювентус" на 96-й минуте упустил победу над "Лацио"
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Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18