Главные новости дня: 16 июня

Теги руслан малиновскийроберт левандовскипауло дибалапсжювентус

Главные новости дня: 16 июня

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 16 июня.

Английская газета The Guardian представила список фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

В РПЛ выбрали лучшего игрока и автора лучшего гола.

"Челси" хочет купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус".

АПЛ опубликовала расписание матчей 1-го тура нового сезона.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить ПСЖ.

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал может перебраться в чемпионат Германии.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала станет игроком "Интера".

"Зенит" продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Российский форвард Артем Дзюба не может договориться с турецкими клубами.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" хочет купить Левандовски

"Челси" хочет купить Левандовски

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов