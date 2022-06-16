Главные новости дня: 16 июня

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 16 июня.

Английская газета The Guardian представила список фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

В РПЛ выбрали лучшего игрока и автора лучшего гола.

"Челси" хочет купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус".

АПЛ опубликовала расписание матчей 1-го тура нового сезона.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить ПСЖ.

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал может перебраться в чемпионат Германии.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала станет игроком "Интера".

"Зенит" продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Российский форвард Артем Дзюба не может договориться с турецкими клубами.

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