Главные новости дня: 16 июня
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 16 июня.
Английская газета The Guardian представила список фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.
В РПЛ выбрали лучшего игрока и автора лучшего гола.
"Челси" хочет купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус".
АПЛ опубликовала расписание матчей 1-го тура нового сезона.
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить ПСЖ.
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал может перебраться в чемпионат Германии.
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала станет игроком "Интера".
"Зенит" продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Российский форвард Артем Дзюба не может договориться с турецкими клубами.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 июня
-
"Челси" хочет купить Левандовски
-
Легендарный Папен назвал лучшего игрока мира
-
Новичок АПЛ может переманить Хендерсона из "МЮ"
-
Тевес определился с клубом для начала тренерской карьеры
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Гризманн может вернуться в родной клуб
-
Малиновский может перейти в "Ювентус"
-
Расписание матчей 1-го тура АПЛ
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Аллегри не возглавит ПСЖ
-
"Ювентус" отказался от Мораты
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Талант "Шахтера" перешел в "Зульте-Варегем"
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"Арсенал" договорился о переходе одного из лидеров "Порту"
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"Ливерпуль" согласовал трансфер шотландского таланта
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Крал может перебраться в Бундеслигу
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"Локомотив" отдал Рыбчинского в аренду в другой клуб РПЛ
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"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
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Де Дзерби получил предложение из Италии
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"Шахтер" продаст Нереса в европейский топ-клуб
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В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
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Дибала перейдет в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18