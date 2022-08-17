Главные новости дня: 16 августа
Фото: твиттер "Копенгагена"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 16 августа.
Состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Результаты матчей.
"Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро.
"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала" и при этом отказался от Френки де Йонга.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил клуб купить нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга.
Форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции. При этом от форварда отказалось "Динамо".
Владелец "Манчестер Юнайтед" отказывается отпускать из команды Криштиану Роналду.
Форвард туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы. Также травму получил хавбек "Торино" Алексей Миранчук.
"Вулверхэмптон" договорился о переходе португальского хавбека за 50 миллионов евро.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 августа
-
Победы "Копенгагена" и "Буде-Глимт": результаты плей-офф раунда Лиги чемпионов
-
Роналду может перейти в "Боруссию" Дортмунд
-
Экс-защитник "Арсенала" и сборной Испании Монреаль завершил карьеру
-
"Трабзонспор" подписал 2-кратного победителя Лиги чемпионов
-
Деле Алли может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Интер" потерял Мхитаряна после его дебютного матча
-
Владелец "Манчестер Юнайтед" отказывается отпускать Роналду
-
Норман перешел из "Ростова" в клуб Серии А
-
В "Барселоне" недовольны поведением де Йонга
-
Названы сроки восстановления Алексея Миранчука
-
"Ювентус" теряет Ди Марию
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Лиона"
-
Футболисту "Кристал Пэлас" угрожают убийством после матча с "Ливерпулем"
-
"Челси" заплатит 20 миллионов евро за таланта "Интера"
-
"Челси" теряет Канте
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала"
-
"Вест Хэм" договорился о переходе основного защитника ПСЖ
-
Тен Хаг попросил "Манчестер Юнайтед" купить нападающего "Барселоны"
-
"Динамо" отказалось подписывать Дзюбу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18