Главные новости дня: 16 августа

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Главные новости дня: 16 августа

Фото: твиттер "Копенгагена"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 16 августа.

Состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Результаты матчей.

"Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала" и при этом отказался от Френки де Йонга.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил клуб купить нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции. При этом от форварда отказалось "Динамо".

Владелец "Манчестер Юнайтед" отказывается отпускать из команды Криштиану Роналду.

Форвард туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы. Также травму получил хавбек "Торино" Алексей Миранчук.

"Вулверхэмптон" договорился о переходе португальского хавбека за 50 миллионов евро.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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