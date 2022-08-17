Главные новости дня: 16 августа

Фото: твиттер "Копенгагена"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 16 августа.

Состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Результаты матчей.

"Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала" и при этом отказался от Френки де Йонга.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил клуб купить нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции. При этом от форварда отказалось "Динамо".

Владелец "Манчестер Юнайтед" отказывается отпускать из команды Криштиану Роналду.

Форвард туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы. Также травму получил хавбек "Торино" Алексей Миранчук.

"Вулверхэмптон" договорился о переходе португальского хавбека за 50 миллионов евро.

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