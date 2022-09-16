Главные новости дня: 15 сентября

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 15 сентября.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Шериф", а Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. "Лацио" потерпел разгромное поражение в Дании. Киевское "Динамо" опозорилось в матче со скромным клубом. Все результаты дня доступны по ссылке.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Конференций. "Днепр-1" победил "Аполлон". Все результаты дня.

"Олимпиакос" объявил о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Три топ-клуба АПЛ поборются за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом" в чемпионате Испании.

В Лиге чемпионов выбрали лучший гол недели.

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