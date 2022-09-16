Главные новости дня: 15 сентября

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдудинамо киевхамес родригес

Главные новости дня: 15 сентября

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 15 сентября.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Шериф", а Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. "Лацио" потерпел разгромное поражение в Дании. Киевское "Динамо" опозорилось в матче со скромным клубом. Все результаты дня доступны по ссылке.

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Конференций. "Днепр-1" победил "Аполлон". Все результаты дня.

"Олимпиакос" объявил о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Три топ-клуба АПЛ поборются за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом" в чемпионате Испании.

В Лиге чемпионов выбрали лучший гол недели.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победы "Вильярреала", и "Вест Хэма", позор "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 15 сентября

Победы "Вильярреала", и "Вест Хэма", позор "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 15 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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