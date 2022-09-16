Главные новости дня: 15 сентября
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 15 сентября.
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Шериф", а Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. "Лацио" потерпел разгромное поражение в Дании. Киевское "Динамо" опозорилось в матче со скромным клубом. Все результаты дня доступны по ссылке.
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Конференций. "Днепр-1" победил "Аполлон". Все результаты дня.
"Олимпиакос" объявил о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.
Три топ-клуба АПЛ поборются за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом" в чемпионате Испании.
В Лиге чемпионов выбрали лучший гол недели.
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Главные новости дня: 15 сентября
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Победы "Вильярреала", и "Вест Хэма", позор "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 15 сентября
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Победы "МЮ" и "Ромы", провал "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 15 сентября
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"Ливерпуль" нацелился на бразильского таланта
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"Днепр-1" одержал уверенную победу в Лиге Конференций
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"Ференцварош" обыграл "Монако" в Лиге Европы
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"Лацио" потерпел разгромное поражение в Лиге Европы
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"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Лиге Европы
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"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом"
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Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру
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Хамес Родригес перешел в топ-клуб Греции
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"Ньюкасл" вступил в борьбу за украинского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18