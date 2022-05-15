Главные новости дня: 15 мая

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Главные новости дня: 15 мая

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 мая.

В чемпионате России "Спартак" упустил победу над "Зенитом", ЦСКА проиграл "Краснодару". Все результаты 29-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" потерял очки с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" победил "Бернли".

В чемпионате Испании "Барселона" не выиграла у "Хетафе", "Реал" не победил "Кадис". Все результаты 37-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Милан" добился победы над "Аталантой", "Интер" справился с аутсайдером.

Нападающий "Баварии" Роберто Левандовски решил сменить клуб.

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес уйдет из клуба.

"Вердер" вернулся в Бундеслигу.

Определился чемпион Бельгии.

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго попрощался с болельщиками московского клуба.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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