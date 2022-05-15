Главные новости дня: 15 мая
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 мая.
В чемпионате России "Спартак" упустил победу над "Зенитом", ЦСКА проиграл "Краснодару". Все результаты 29-го тура РПЛ.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" потерял очки с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" победил "Бернли".
В чемпионате Испании "Барселона" не выиграла у "Хетафе", "Реал" не победил "Кадис". Все результаты 37-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Италии "Милан" добился победы над "Аталантой", "Интер" справился с аутсайдером.
Нападающий "Баварии" Роберто Левандовски решил сменить клуб.
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес уйдет из клуба.
"Вердер" вернулся в Бундеслигу.
Определился чемпион Бельгии.
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго попрощался с болельщиками московского клуба.
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главное
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Главные новости дня: 15 мая
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"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18