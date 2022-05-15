Главные новости дня: 15 мая

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 мая.

В чемпионате России "Спартак" упустил победу над "Зенитом", ЦСКА проиграл "Краснодару". Все результаты 29-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" потерял очки с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" победил "Бернли".

В чемпионате Испании "Барселона" не выиграла у "Хетафе", "Реал" не победил "Кадис". Все результаты 37-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Милан" добился победы над "Аталантой", "Интер" справился с аутсайдером.

Нападающий "Баварии" Роберто Левандовски решил сменить клуб.

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес уйдет из клуба.

"Вердер" вернулся в Бундеслигу.

Определился чемпион Бельгии.

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго попрощался с болельщиками московского клуба.

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