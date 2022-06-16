Главные новости дня: 15 июня

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Главные новости дня: 15 июня

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 15 июня.

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит".

ЦСКА назначил нового главного тренера.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока Европы.

Защитник "Барселоны" Дани Алвес покинет клуб.

"Барселона" назвала соперника в матче за Кубок Гампера.

Бывших футбольных топ-чиновников Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут посадить в тюрьму.

Экс-футболист сборной России Игорь Денисов записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за событий на Украине.

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может вернуться в Южную Америку.

"Манчестер Сити" готов заплатить крупную сумму за хавбека "Лидса".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Лукаку отказался перейти в ПСЖ

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