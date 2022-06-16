Главные новости дня: 15 июня
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 15 июня.
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит".
ЦСКА назначил нового главного тренера.
Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока Европы.
Защитник "Барселоны" Дани Алвес покинет клуб.
"Барселона" назвала соперника в матче за Кубок Гампера.
Бывших футбольных топ-чиновников Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут посадить в тюрьму.
Экс-футболист сборной России Игорь Денисов записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за событий на Украине.
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может вернуться в Южную Америку.
"Манчестер Сити" готов заплатить крупную сумму за хавбека "Лидса".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 15 июня
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Крицюк покинет "Зенит"
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"Интер" подпишет албанского хавбека
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ПСЖ договорился с тренером "Ниццы"
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"Барселона" купила испанского таланта
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Лукаку отказался перейти в ПСЖ
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Суарес договорился с аргентинским топ-клубом
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Футболист киевского "Динамо" претендует на звание лучшего молодого игрока Европы
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"Рома" Моуринью готова заплатить 20 млн евро за лидера "Лиона"
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Бьелса может вернуться в Ла Лигу
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Дани Алвес покинет "Барселону"
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Бакаев назвал причину перехода в "Зенит" из "Спартака"
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"Зенит" близок к подписанию лидера "Сочи"
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"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за хавбека "Лидса"
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Бензема высказался о возможном уходе из "Реала"
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Бакаев перешел в "Зенит"
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Фонсека может возглавить турецкий суперклуб
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"Ювентус" нацелился на Кулибали
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"Барселона" определилась с соперником в Кубке Гампера
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"Милан" выкупил Мессиаса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18