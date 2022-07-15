Главные новости дня: 15 июля

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Главные новости дня: 15 июля

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 15 июля.

Бразилец Рафинья Диас перешел в "Барселону".

Скончался легендарный футболист и тренер "Спартака" Георгий Ярцев.

Ушел из жизни экс-нападающий "Спартака" Александр Козлов.

ЦСКА может купить аргентинца из "Аякса".

"Манчестер Юнайтед" подписал Кристиана Эриксена и одержал крупную победу в товарищеском матче.

"Ахмат" купил лучшего бомбардира РПЛ.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду имеет варианты в Испании и Германии.

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас продолжит карьеру в Италии.

"Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей Лиги чемпионов.

"Зенит" не смог обыграть "Химки" в 1-м туре РПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Зенит" не смог победить в 1-м туре РПЛ

"Зенит" не смог победить в 1-м туре РПЛ

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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