Главные новости дня: 15 июля

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 15 июля.

Бразилец Рафинья Диас перешел в "Барселону".

Скончался легендарный футболист и тренер "Спартака" Георгий Ярцев.

Ушел из жизни экс-нападающий "Спартака" Александр Козлов.

ЦСКА может купить аргентинца из "Аякса".

"Манчестер Юнайтед" подписал Кристиана Эриксена и одержал крупную победу в товарищеском матче.

"Ахмат" купил лучшего бомбардира РПЛ.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду имеет варианты в Испании и Германии.

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас продолжит карьеру в Италии.

"Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей Лиги чемпионов.

"Зенит" не смог обыграть "Химки" в 1-м туре РПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net