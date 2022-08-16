Главные новости дня: 15 августа
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 15 августа.
В матче чемпионата Англии "Ливерпуль" не смог обыграть "Кристал Пэлас". Все результаты 2-го тура АПЛ.
В чемпионате Италии "Наполи" разнес "Верону", "Ювентус" разгромил "Сассуоло". Все результаты 1-го тура Серии А.
В чемпионате Испании "Атлетико" с крупным счетом победил "Хетафе". Все результаты 1-го тура Ла Лиги.
"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду. Португалец также передумал уходить, но им вновь интересуется "Атлетико". При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг резко изменил мнение о Роналду.
Белорусский тренер Виктор Гончаренко вернулся в РПЛ.
"Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за португальца Бернарду Силву.
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с нападающим ПСЖ Мауро Икарди.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 15 августа
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Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
-
"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги
-
Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
-
"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"
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Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии
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Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
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Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"
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Моуринью купил вкусный подарок игрокам "Ромы" за победу в 1-м туре Серии А
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"Ювентус" и ПСЖ пока не могут договориться о переходе Паредеса
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"Рома" вступила в борьбу за Асенсио
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"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги
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Дорогостоящий новичок "Астон Виллы" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
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Гончаренко возглавил клуб РПЛ
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"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта
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Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду
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Кольядо перешел из "Барселоны" в другой клуб Ла Лиги
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"Наполи" одержал результативную победу в 1-м туре Серии А
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Хвича забил первый гол за "Наполи" в Серии А
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Назван окончательный список претендентов на приз Golden Boy
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18