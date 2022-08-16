Главные новости дня: 15 августа

Теги криштиану роналдуливерпульатлетико мадридювентусманчестер юнайтед

Главные новости дня: 15 августа

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 15 августа.

В матче чемпионата Англии "Ливерпуль" не смог обыграть "Кристал Пэлас". Все результаты 2-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Наполи" разнес "Верону", "Ювентус" разгромил "Сассуоло". Все результаты 1-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Атлетико" с крупным счетом победил "Хетафе". Все результаты 1-го тура Ла Лиги.

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду. Португалец также передумал уходить, но им вновь интересуется "Атлетико". При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг резко изменил мнение о Роналду.

Белорусский тренер Виктор Гончаренко вернулся в РПЛ.

"Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за португальца Бернарду Силву.

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с нападающим ПСЖ Мауро Икарди.

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Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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