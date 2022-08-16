Главные новости дня: 15 августа

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 15 августа.

В матче чемпионата Англии "Ливерпуль" не смог обыграть "Кристал Пэлас". Все результаты 2-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Наполи" разнес "Верону", "Ювентус" разгромил "Сассуоло". Все результаты 1-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Атлетико" с крупным счетом победил "Хетафе". Все результаты 1-го тура Ла Лиги.

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду. Португалец также передумал уходить, но им вновь интересуется "Атлетико". При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг резко изменил мнение о Роналду.

Белорусский тренер Виктор Гончаренко вернулся в РПЛ.

"Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за португальца Бернарду Силву.

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с нападающим ПСЖ Мауро Икарди.

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