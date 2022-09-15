Главные новости дня: 14 сентября

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 14 сентября.

Cостоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Реала" над "РБ Лейпциг", волевой успех ПСЖ в игре с "Маккаби", поражение "Ювентуса" от "Бенфики". Все результаты дня доступны по ссылке.

Результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября.

"Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом, прописав миллиард евро отступных.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в заявку на матч Лиги Европы в Молдове.

Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов.

Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба.

Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо".

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