Главные новости дня: 14 сентября

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Главные новости дня: 14 сентября

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 14 сентября.

Cостоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Реала" над "РБ Лейпциг", волевой успех ПСЖ в игре с "Маккаби", поражение "Ювентуса" от "Бенфики". Все результаты дня доступны по ссылке.

Результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября.

"Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом, прописав миллиард евро отступных.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в заявку на матч Лиги Европы в Молдове.

Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов.

Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба.

Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
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