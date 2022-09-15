Главные новости дня: 14 сентября
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 14 сентября.
Cостоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Реала" над "РБ Лейпциг", волевой успех ПСЖ в игре с "Маккаби", поражение "Ювентуса" от "Бенфики". Все результаты дня доступны по ссылке.
Результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября.
"Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом, прописав миллиард евро отступных.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в заявку на матч Лиги Европы в Молдове.
Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов.
Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба.
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо".
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Лента новостей
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Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы
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Главные новости дня: 14 сентября
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Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября
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"Челси" упустил победу над "Ред Булл Зальцбург"
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"Ювентус" дома проиграл "Бенфике"
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ПСЖ одержал волевую победу в Израиле. Месси забил
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Холанд принес "Манчестер Сити" победу над дортмундской "Боруссией"
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"Реал" не без труда победил "РБ Лейпциг"
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Талант "Шахтера" Мудрик отреагировал на интерес из Англии
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Гвардиола назвал цель "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
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Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан"
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Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов
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Брат Погба арестован за шантаж Поля
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"Шахтер" не смог обыграть "Селтик" в Лиге чемпионов
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"Милан" уверенно обыграл загребское "Динамо"
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Месси пытался уладить конфликт Неймара и Мбаппе
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Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба (фото)
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В Англии предложили проводить матч всех звезд
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Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо"
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Венгер оценил шансы "Арсенала" выиграть АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4