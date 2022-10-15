Главные новости дня: 14 октября

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Главные новости дня: 14 октября

Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 14 октября.

В матче чемпионата Германии "Хоффенхайм" разгромил "Шальке".

В матче чемпионата Франции "Лилль" с крупным счетом победил "Страсбур".

"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии".

Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч".

"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба.

"Шахтер" установил новую цену на полузащитника Михаила Мудрика.

Нападающий "Реала" Карим Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" повторило сразу два украинских антирекорда.

"Барселона" сыграет с "Реалом" с необычным логотипом на футболке.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси привел в ярость фанатов "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"

"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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