Главные новости дня: 14 октября

Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 14 октября.

В матче чемпионата Германии "Хоффенхайм" разгромил "Шальке".

В матче чемпионата Франции "Лилль" с крупным счетом победил "Страсбур".

"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии".

Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч".

"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба.

"Шахтер" установил новую цену на полузащитника Михаила Мудрика.

Нападающий "Реала" Карим Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" повторило сразу два украинских антирекорда.

"Барселона" сыграет с "Реалом" с необычным логотипом на футболке.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси привел в ярость фанатов "Барселоны".

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