Главные новости дня: 14 мая

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 13 мая.

"Ливерпуль" выиграл Кубок Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти.

Феерия "Локомотива" и "Динамо", победа "Ростова" и другие результаты субботних матчей РПЛ.

Концерт от "Гладбаха", ничья "Баварии" и последний гол Холанда в Бундеслиге: результаты 34-го тура Бундеслиги.

"Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса.

"Барселоне" предложили основного защитника дортмундской "Боруссии".

Президент УЕФА высказался о новом формате Лиги чемпионов в контексте Суперлиги.

Роналду высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Перишич близок к уходу из "Интера".

Марсело хочет остаться в "Реале".

Клопп рассказал, что мог покинуть "Ливерпуль" ради другого топ-клуба.

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