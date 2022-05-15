Главные новости дня: 14 мая

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Главные новости дня: 14 мая

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 13 мая.

"Ливерпуль" выиграл Кубок Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти.

Феерия "Локомотива" и "Динамо", победа "Ростова" и другие результаты субботних матчей РПЛ.

Концерт от "Гладбаха", ничья "Баварии" и последний гол Холанда в Бундеслиге: результаты 34-го тура Бундеслиги.

"Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса.

"Барселоне" предложили основного защитника дортмундской "Боруссии".

Президент УЕФА высказался о новом формате Лиги чемпионов в контексте Суперлиги.

Роналду высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Перишич близок к уходу из "Интера".

Марсело хочет остаться в "Реале".

Клопп рассказал, что мог покинуть "Ливерпуль" ради другого топ-клуба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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"Ливерпуль" выиграл Кубок Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти

"Ливерпуль" выиграл Кубок Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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