Главные новости дня: 14 июня

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 14 июня.

Состоялись очередные матчи Лиги наций. Венгрия уничтожила Англию, Германия разгромила Италию, Украина и Ирландия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Коста-Рика пробилась на чемпионат мира в Катаре. Таким образом, определились все участники ЧМ-2022.

Уругвайский форвард Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль".

Защитник Андрей Ещенко покидает московский "Спартак".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич перебрался в "Рому".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился с "Ювентусом".

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед".

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