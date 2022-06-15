Главные новости дня: 14 июня

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Главные новости дня: 14 июня

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 14 июня.

Состоялись очередные матчи Лиги наций. Венгрия уничтожила Англию, Германия разгромила Италию, Украина и Ирландия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Коста-Рика пробилась на чемпионат мира в Катаре. Таким образом, определились все участники ЧМ-2022.

Уругвайский форвард Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль".

Защитник Андрей Ещенко покидает московский "Спартак".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич перебрался в "Рому".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился с "Ювентусом".

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Позор Англии и Италии, феерии Германии и Венгрии: результаты Лиги наций 14 июня

Позор Англии и Италии, феерии Германии и Венгрии: результаты Лиги наций 14 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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