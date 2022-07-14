Главные новости дня: 14 июля

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Главные новости дня: 14 июля

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 14 июля.

"Барселона" продлила контракт с французским нападающим Усманом Дембеле.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не перейдет в "Челси" и отклонил суперпредложение из Саудовской Аравии.

ПСЖ хочет продлить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера.

Бразильский форвард Неймар окончательно решил остаться в ПСЖ.

"Пари Сен-Жермен" может купить талантливого нападающего "Бенфики".

Чилиец Артуро Видаль перешел в бразильский топ-клуб.

"Арсенал" нацелился на Александра Зинченко и интересуется еще одним украинцем.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии

Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
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18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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