Главные новости дня: 14 июля
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 14 июля.
"Барселона" продлила контракт с французским нападающим Усманом Дембеле.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не перейдет в "Челси" и отклонил суперпредложение из Саудовской Аравии.
ПСЖ хочет продлить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера.
Бразильский форвард Неймар окончательно решил остаться в ПСЖ.
"Пари Сен-Жермен" может купить талантливого нападающего "Бенфики".
Чилиец Артуро Видаль перешел в бразильский топ-клуб.
"Арсенал" нацелился на Александра Зинченко и интересуется еще одним украинцем.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 14 июля
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Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии
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Моуринью недоволен трансферной политикой "Ромы"
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Анчелотти доволен формой Азара
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"Манчестер Сити" определил два варианта в качестве замены Аке
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Мата имеет предложения из Ла Лиги и АПЛ
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"Арсенал" назвал цену на Пепе, которым интересуются 4 клуба
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"Ювентус" хочет купить защитника "Арсенала"
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ПСЖ назвал "Челси" цену на Кимпембе
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ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"
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"Арсенал" может купить защитника "Шахтера"
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"Наполи" сделал предложение Дибале
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ЦСКА продал Бийола в Серию А
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"Ювентус" купил итальянского защитника
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Зинченко стал главной целью "Арсенала"
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Роналду не перейдет в "Челси"
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"Брентфорд" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
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Левандовски вновь опоздал на тренировку "Баварии"
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Видаль перешел в бразильский топ-клуб
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"Брентфорд" подписал украинского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18