Главные новости дня: 14 июля

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 14 июля.

"Барселона" продлила контракт с французским нападающим Усманом Дембеле.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не перейдет в "Челси" и отклонил суперпредложение из Саудовской Аравии.

ПСЖ хочет продлить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера.

Бразильский форвард Неймар окончательно решил остаться в ПСЖ.

"Пари Сен-Жермен" может купить талантливого нападающего "Бенфики".

Чилиец Артуро Видаль перешел в бразильский топ-клуб.

"Арсенал" нацелился на Александра Зинченко и интересуется еще одним украинцем.

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