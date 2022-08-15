Главные новости дня: 14 августа

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 августа.

В чемпионате Англии "Челси" упустил победу над "Тоттенхэмом".

В чемпионате Германии "Бавария" уверенно победила "Вольфсбург". Все результаты 2-го тура Бундеслиги.

В РПЛ "Спартак" разгромил "Сочи". Все результаты 5-го тура РПЛ.

В Серии А "Рома" добилась тяжелой победы.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" забил шесть голов.

В чемпионате Испании "Реал" стартовал с волевой победы.

"Манчестер Юнайтед" может разорвать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Форвард уже задумался о возвращении в родной клуб. При этом от португальца отказались итальянские топ-клубы.

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