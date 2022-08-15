Главные новости дня: 14 августа

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Главные новости дня: 14 августа

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 августа.

В чемпионате Англии "Челси" упустил победу над "Тоттенхэмом".

В чемпионате Германии "Бавария" уверенно победила "Вольфсбург". Все результаты 2-го тура Бундеслиги.

В РПЛ "Спартак" разгромил "Сочи". Все результаты 5-го тура РПЛ.

В Серии А "Рома" добилась тяжелой победы.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" забил шесть голов.

В чемпионате Испании "Реал" стартовал с волевой победы.

"Манчестер Юнайтед" может разорвать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Форвард уже задумался о возвращении в родной клуб. При этом от португальца отказались итальянские топ-клубы.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Реал" с трудом победил "Альмерию"

"Реал" с трудом победил "Альмерию"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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