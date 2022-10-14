Главные новости дня: 13 октября

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 13 октября.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" обыграл "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед" переиграл "Омонию", киевское "Динамо" проиграло "Ренну". Все результаты для доступны по ссылке.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Конференций: все результаты дня.

Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс хочет покинуть клуб.

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский имеет предложения от трех клубов.

В Лиге чемпионов выбрали лучшего игрока недели.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб за астрономическую сумму.

Экс-защитник сборной Италии возглавил "Верону".

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