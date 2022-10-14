Главные новости дня: 13 октября

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Главные новости дня: 13 октября

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 13 октября.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" обыграл "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед" переиграл "Омонию", киевское "Динамо" проиграло "Ренну". Все результаты для доступны по ссылке.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Конференций: все результаты дня.

Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс хочет покинуть клуб.

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский имеет предложения от трех клубов.

В Лиге чемпионов выбрали лучшего игрока недели.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб за астрономическую сумму.

Экс-защитник сборной Италии возглавил "Верону".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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