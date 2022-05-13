Главные новости дня: 13 мая

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Главные новости дня: 13 мая

Фото: твиттер сайт "Зенита"/Автор Вячеслав Евдокимов

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 13 мая.

Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера Премьер-лиги по итогам сезона.

"Бавария" отказала нападающему Роберту Левандовски в трансфере.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема догнал Рауля Гонсалеса в списке бомбардиров в истории королевского клуба.

ЦСКА выиграл молодежный чемпионат России.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продлил контракт с петербургским клубом.

"Рома" хочет подписать форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Эспаньол" уволил главного тренера.

В чемпионате России "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграли вничью.

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило эстонскую "Флору".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
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17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
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19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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