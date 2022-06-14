Главные новости дня: 13 июня
Фото: твиттер сборной Австралии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 13 июня.
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция уступила Хорватии, Казахстан победил Словакию. Все результаты дня доступны по ссылке.
Сборная Австралии пробилась на чемпионат мира в Катар.
Сборная Нигерии выиграла со счетом 10:0 в отборе на Кубок Африки.
"Манчестер Сити" объявил о переходе Эрлинга Холанда.
"Ливерпуль" договорился о трансфере уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, а также может купить украинца Виктора Цыганкова.
"Арсенал" усилился бразильским талантом.
"Бавария" купила таланта из "Аякса".
Определился чемпион Европы по мини-футболу.
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле покинет клуб.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 июня
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Австралия вышла на чемпионат мира
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Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня
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Модрич принес Хорватии победу над Францией
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"Барселона" может купить воспитанника "Реала"
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Суарес может вернуться в "Аякс"
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"Эвертон" определился с ценой на Ришарлисона, которым интересуются топ-клубы
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Холанд рассказал, почему перешел в "Манчестер Сити"
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Тухель попросил "Челси" купить защитника ПСЖ
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Думфрис сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией"
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на африканского таланта
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Два клуба поборются за защитника "Барселоны" Мингесу
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"Арсенал" предложил 60 млн евро за одного из лидеров "Наполи"
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Определился чемпион Европы по мини-футболу
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Кьеллини перебрался в МЛС
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"Рубин" усилился ветераном "Краснодара"
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"Бавария" купила таланта "Аякса"
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Дембеле покинет "Барселону"
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"Ман Сити" определился с новой трансферной целью после подписания Холанда
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"Арсенал" купил бразильца Маркиньоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18