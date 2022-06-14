Главные новости дня: 13 июня

Теги манчестер ситибавария мюнхенливерпульфранцияэрлинг холанд

Главные новости дня: 13 июня

Фото: твиттер сборной Австралии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 13 июня.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция уступила Хорватии, Казахстан победил Словакию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Сборная Австралии пробилась на чемпионат мира в Катар.

Сборная Нигерии выиграла со счетом 10:0 в отборе на Кубок Африки.

"Манчестер Сити" объявил о переходе Эрлинга Холанда.

"Ливерпуль" договорился о трансфере уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, а также может купить украинца Виктора Цыганкова.

"Арсенал" усилился бразильским талантом.

"Бавария" купила таланта из "Аякса".

Определился чемпион Европы по мини-футболу.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле покинет клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня

Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов