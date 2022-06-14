Главные новости дня: 13 июня

Фото: твиттер сборной Австралии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 13 июня.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция уступила Хорватии, Казахстан победил Словакию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Сборная Австралии пробилась на чемпионат мира в Катар.

Сборная Нигерии выиграла со счетом 10:0 в отборе на Кубок Африки.

"Манчестер Сити" объявил о переходе Эрлинга Холанда.

"Ливерпуль" договорился о трансфере уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, а также может купить украинца Виктора Цыганкова.

"Арсенал" усилился бразильским талантом.

"Бавария" купила таланта из "Аякса".

Определился чемпион Европы по мини-футболу.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле покинет клуб.

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