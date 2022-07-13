Главные новости дня: 13 июля

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Главные новости дня: 13 июля

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 13 июля.

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перешел в "Челси".

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке перебрался в Бундеслигу.

Немецкий полузащитник Месут Озил нашел новый клуб после ухода из "Фенербахче".

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани покинул клуб.

Полузащитник "Барселоны" Франсишку Тринкау стал игроком португальского топ-клуба.

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы".

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в ОАЭ.

"Барселона" достигла договоренности по трансферу бразильца из АПЛ.

"Тоттенхэм" с хоккейным счетом разгромил сборную корейской лиги.

Состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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