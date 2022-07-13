Главные новости дня: 13 июля
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 13 июля.
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перешел в "Челси".
Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке перебрался в Бундеслигу.
Немецкий полузащитник Месут Озил нашел новый клуб после ухода из "Фенербахче".
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани покинул клуб.
Полузащитник "Барселоны" Франсишку Тринкау стал игроком португальского топ-клуба.
Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы".
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в ОАЭ.
"Барселона" достигла договоренности по трансферу бразильца из АПЛ.
"Тоттенхэм" с хоккейным счетом разгромил сборную корейской лиги.
Состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.
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Главные новости дня: 13 июля
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Эджуке перебрался из ЦСКА в Бундеслигу
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Названа причина ухода Каттани из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18