Главные новости дня: 13 июля

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 13 июля.

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перешел в "Челси".

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке перебрался в Бундеслигу.

Немецкий полузащитник Месут Озил нашел новый клуб после ухода из "Фенербахче".

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани покинул клуб.

Полузащитник "Барселоны" Франсишку Тринкау стал игроком португальского топ-клуба.

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы".

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в ОАЭ.

"Барселона" достигла договоренности по трансферу бразильца из АПЛ.

"Тоттенхэм" с хоккейным счетом разгромил сборную корейской лиги.

Состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

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