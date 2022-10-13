Главные новости дня: 12 октября

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Главные новости дня: 12 октября

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 12 октября.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" разгромил "Рейнджерс", "Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью, "Бавария" справилась с "Викторией Пльзень". Все результаты дня доступны по ссылке.

ПСЖ согласился продать нападающего Килиана Мбаппе за огромную сумму. Также появились слухи, что клуб специально организовал травлю форварда.

Все результаты Юношеской лиги УЕФА 12 октября.

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб бесплатно.

Испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить "Вулверхэмптон".

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября

Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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