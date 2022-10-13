Главные новости дня: 12 октября

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 12 октября.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" разгромил "Рейнджерс", "Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью, "Бавария" справилась с "Викторией Пльзень". Все результаты дня доступны по ссылке.

ПСЖ согласился продать нападающего Килиана Мбаппе за огромную сумму. Также появились слухи, что клуб специально организовал травлю форварда.

Все результаты Юношеской лиги УЕФА 12 октября.

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб бесплатно.

Испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить "Вулверхэмптон".

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

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