Главные новости дня: 12 октября
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 12 октября.
Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" разгромил "Рейнджерс", "Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью, "Бавария" справилась с "Викторией Пльзень". Все результаты дня доступны по ссылке.
ПСЖ согласился продать нападающего Килиана Мбаппе за огромную сумму. Также появились слухи, что клуб специально организовал травлю форварда.
Все результаты Юношеской лиги УЕФА 12 октября.
Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб бесплатно.
Испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить "Вулверхэмптон".
Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 октября
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Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября
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"Бавария" уверенно обыграла "Викторию Пльзень"
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"Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью
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"Ливерпуль" уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
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Названа причина, почему "Ювентус" не увольняет Аллегри
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"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Бенфики"
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Без Месси: легендарный Рой Кин назвал трех лучших игроков в истории
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Тен Хаг высказался об игре Роналду за "МЮ"
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Конте высказался о будущем Кулушевски в "Тоттенхэме"
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В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе
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"Атлетико" не смог победить "Брюгге" в Лиге чемпионов
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"Наполи" в результативном матче обыграл "Аякс". Хвича забил
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"Лацио" значительно поднял цену на Милинковича-Савича
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Президент "Атлетико" оценил вероятность покупки Мбаппе
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"Челси" надеется переманить основного защитника "Баварии"
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Источник: ПСЖ умышленно организовал кампанию по травле Мбаппе
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Стали известны подробности травмы Рюдигера
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"Галатасарай" намерен подписать Роналду зимой или летом
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Аллегри наказал футболистов "Ювентуса" за поражение от "Маккаби"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18