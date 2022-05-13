Главные новости дня: 12 мая

Фото: твиттер Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 12 мая.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Леванте", "Вильярреал" разнес "Райо Вальекано".

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" уничтожил "Арсенал".

"Астон Вилла" выкупила полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера.

Украинский нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко решил покинуть клуб.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в "Реал", но боится за свою семью.

"Манчестер Сити" установил отступные на форварда Эрлинга Холанда.

"Бавария" готова продать нападающего Роберта Левандовского.

Компания Nike отказалась от продолжения сотрудничества со "Спартаком".

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