Главные новости дня: 12 мая

Теги реал мадридарсенал лондонтоттенхэмроберт левандовскифилиппе коутиньо

Главные новости дня: 12 мая

Фото: твиттер Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 12 мая.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Леванте", "Вильярреал" разнес "Райо Вальекано".

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" уничтожил "Арсенал".

"Астон Вилла" выкупила полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера.

Украинский нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко решил покинуть клуб.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в "Реал", но боится за свою семью.

"Манчестер Сити" установил отступные на форварда Эрлинга Холанда.

"Бавария" готова продать нападающего Роберта Левандовского.

Компания Nike отказалась от продолжения сотрудничества со "Спартаком".

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Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги

Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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