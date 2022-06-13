Главные новости дня: 12 июня

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 июня.

Состоялись очередные матчи Лиги наций. Испания переиграла Чехию, Португалия проиграла Швейцарии. Все результаты дня доступны по ссылке.

Суд вынес решение по делу нападающего "Байера" Сердара Азмуна, который не платил алименты для дочери из России.

Суд вынес приговор форварду "Спартака" Квинси Промесу за удар ножом родственника.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко может оказаться в "Барселоне".

Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро.

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить "Пари Сен-Жермен".

Неймару грозит незавидная роль в случае перехода в ПСЖ Роберта Левандовски.

"Реал" определился с альтернативой форварду Кариму Бензема.

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