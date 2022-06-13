Главные новости дня: 12 июня
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 июня.
Состоялись очередные матчи Лиги наций. Испания переиграла Чехию, Португалия проиграла Швейцарии. Все результаты дня доступны по ссылке.
Суд вынес решение по делу нападающего "Байера" Сердара Азмуна, который не платил алименты для дочери из России.
Суд вынес приговор форварду "Спартака" Квинси Промесу за удар ножом родственника.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко может оказаться в "Барселоне".
Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро.
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить "Пари Сен-Жермен".
Неймару грозит незавидная роль в случае перехода в ПСЖ Роберта Левандовски.
"Реал" определился с альтернативой форварду Кариму Бензема.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 июня
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Успехи Испании и Норвегии, неудача Португалии: результаты Лиги наций 12 июня
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Португалия проиграла Швейцарии в Лиге наций
-
Испания победила Чехию в Лиге наций
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"Аталанта" хочет продать Миранчука и еще 4 футболистов
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Бензема высказался о неудачной игре Гризманна в 2022 году
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"Севилья" назвала "Челси" цену на Кунде
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Четыре топ-клуба поборются за Ришарлисона
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Радимов ярко потролил Зарему
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Джонс не включил Роналду в сборную легенд "МЮ"
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Названа причина предстоящего ухода Почеттино из ПСЖ
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Зидан отказался возглавить ПСЖ
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Суд вынес решение по делу об уплате алиментов Азмуном для дочери из России
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Суд вынес приговор Промесу за удар ножом родственника
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Холанд принес Норвегии победу над Швецией
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"Ювентус" близок к покупке хабвека сборной Хорватии
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"Арсенал" назвал "Марселю" цену на Гендузи
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Асенсио может перейти в английский топ-клуб
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Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро
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Неймару грозит незавидная роль в ПСЖ в случае прихода Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18