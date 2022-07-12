Главные новости дня: 12 июля

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 12 июля.

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали близок к переходу в "Челси".

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче.

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион" в товарищеском матче.

"Барселона" продала албанского форварда в "Уотфорд".

"Барселона" и "МЮ" договорились по трансферу Френки де Йонга, но футболист отказывается от перехода.

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба тренируется с "Рубином".

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория нашел новую работу.

Состоялись ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

"Валенсия" подписала полузащитника "Милана".

"Лацио" усилился защитником сборной Италии.

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