Главные новости дня: 12 июля

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Главные новости дня: 12 июля

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 12 июля.

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали близок к переходу в "Челси".

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче.

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион" в товарищеском матче.

"Барселона" продала албанского форварда в "Уотфорд".

"Барселона" и "МЮ" договорились по трансферу Френки де Йонга, но футболист отказывается от перехода.

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба тренируется с "Рубином".

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория нашел новую работу.

Состоялись ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

"Валенсия" подписала полузащитника "Милана".

"Лацио" усилился защитником сборной Италии.

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Феерия ХИКа, успех "Шерифа": результаты квалификации Лиги чемпионов 12 июля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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