Главные новости дня: 12 августа

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Главные новости дня: 12 августа

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 12 августа.

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила "Фрайбург".

В чемпионате Испании "Севилья" проиграла "Осасуне".

"Ювентус" подписал опытного сербского полузащитника.

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе.

"Барселоне" предложили защитника "Арсенала".

France Football назвал 10 претендентов на приз лучшему вратарю в мире по итогам года.

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Криштиану Роналду представил новую "кислотную" форму "Манчестер Юнайтед".

Сестра Криштиану Роналду ответила на заявление президента "Реала" Флорентино Переса про ее брата.

Российский форвард Артем Дзюба определился с новым клубом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Фрайбургом"

Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Фрайбургом"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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