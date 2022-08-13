Главные новости дня: 12 августа

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 12 августа.

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила "Фрайбург".

В чемпионате Испании "Севилья" проиграла "Осасуне".

"Ювентус" подписал опытного сербского полузащитника.

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе.

"Барселоне" предложили защитника "Арсенала".

France Football назвал 10 претендентов на приз лучшему вратарю в мире по итогам года.

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Криштиану Роналду представил новую "кислотную" форму "Манчестер Юнайтед".

Сестра Криштиану Роналду ответила на заявление президента "Реала" Флорентино Переса про ее брата.

Российский форвард Артем Дзюба определился с новым клубом.

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