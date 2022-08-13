Главные новости дня: 12 августа
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 12 августа.
В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила "Фрайбург".
В чемпионате Испании "Севилья" проиграла "Осасуне".
"Ювентус" подписал опытного сербского полузащитника.
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе.
"Барселоне" предложили защитника "Арсенала".
France Football назвал 10 претендентов на приз лучшему вратарю в мире по итогам года.
Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Криштиану Роналду представил новую "кислотную" форму "Манчестер Юнайтед".
Сестра Криштиану Роналду ответила на заявление президента "Реала" Флорентино Переса про ее брата.
Российский форвард Артем Дзюба определился с новым клубом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 августа
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"Севилья" стартовала с поражения в Ла Лиге
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Депай близок к переходу в "Ювентус"
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Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Фрайбургом"
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"Барселона" не сможет зарегистрировать одного новичка на матч 1-го тура Ла Лиги
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Названы 10 претендентов на звание лучшего вратаря года
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Хави рассказал, что ждет Пьянича в "Барселоне"
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"Атлетико" продал полузащитника из-за его семейных проблем
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Кессье не сможет вернуться в "Милан"
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Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч"
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Шомуродов мешает "Роме" подписать чемпиона Европы
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Названы 30 претендентов на "Золотой мяч"
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"Лестер" снизил цену на Фофана, которым интересуются "Челси" и ПСЖ
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Бензема лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
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"Урал" впервые не проиграл в РПЛ
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Хави высказался о будущем Обамеянга в "Барселоне"
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Глушаков высказался о возможности возвращения в "Спартак"
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Тен Хаг высказался о будущем Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед"
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Стали известны новые подробности насилия Гиггза над бывшей подругой
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"Вильярреал" усилится хавбеком сборной Аргентины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18