Главные новости дня: 11 октября

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 11 октября.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" упустил победу над "Реалом", ПСЖ и "Бенфика" сыграли вничью, "Милан" уступил "Челси". Все результаты дня доступны по ссылке.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб. Парижане готовы продать форварда, но с одним условием.

Стало известно, почему Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ.

Нападающий Винисиус Жуниор может уйти из "Реала".

Результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября.

Стали известны детали трансфера Антуана Гризманна в "Атлетико".

Защитнику ПСЖ Серхио Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи.

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