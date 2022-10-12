Главные новости дня: 11 октября
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 11 октября.
Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" упустил победу над "Реалом", ПСЖ и "Бенфика" сыграли вничью, "Милан" уступил "Челси". Все результаты дня доступны по ссылке.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб. Парижане готовы продать форварда, но с одним условием.
Стало известно, почему Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ.
Нападающий Винисиус Жуниор может уйти из "Реала".
Результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября.
Стали известны детали трансфера Антуана Гризманна в "Атлетико".
Защитнику ПСЖ Серхио Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 11 октября
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Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября
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"Милан" проиграл "Челси" в Лиге чемпионов
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ПСЖ не смог обыграть "Бенфику"
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"Шахтер" упустил победу над "Реалом"
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на британского таланта
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"Ливерпуль" не выкупит Артура у "Ювентуса"
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Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб
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Названа причина конфликта Мбаппе с руководством ПСЖ
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Винисиус Жуниор может покинуть "Реал"
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Лунин рассказал, как в "Реале" отреагировали на пропущенный им гол в матче с "Осасуной"
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"Манчестер Сити" не смог обыграть "Копенгаген" в ЛЧ
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"Ювентус" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Израиле
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ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А
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"Реал" нацелился на испанца из "Милана"
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Де Росси возглавил итальянский клуб
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"Ливерпуль" потерял семь игроков перед матчем с "Манчестер Сити"
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Иньеста высказался о возможности вернуться в "Барселону"
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"Челси" нацелился на испанского таланта
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"Арсенал" хочет купить воспитанника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18