Главные новости дня: 11 октября

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Главные новости дня: 11 октября

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 11 октября.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" упустил победу над "Реалом", ПСЖ и "Бенфика" сыграли вничью, "Милан" уступил "Челси". Все результаты дня доступны по ссылке.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб. Парижане готовы продать форварда, но с одним условием.

Стало известно, почему Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ.

Нападающий Винисиус Жуниор может уйти из "Реала".

Результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября.

Стали известны детали трансфера Антуана Гризманна в "Атлетико".

Защитнику ПСЖ Серхио Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи.

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Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября

Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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