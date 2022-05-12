Главные новости дня: 11 мая

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 11 мая.

"Спартак" вышел в финал Кубка России. После этого определились финалисты турнира..

В чемпионате Англии "Челси" разгромил "Лидс", "Манчестер Сити" уничтожил "Вулверхэмптон".

В финальном матче Кубка Италии "Интер" обыграл "Ювентус" и стал обладателем трофея.

В чемпионате Испании "Атлетико" переиграл "Эльче".

Определился чемпион Нидерландов.

Стал известен чемпион Шотландии.

"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии.

Роберт Левандовски хочет уйти из "Баварии".

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Сборная Украины в товарищеском матче добилась победы над менхенгладбахской "Боруссией".

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