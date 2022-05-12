Главные новости дня: 11 мая
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 11 мая.
"Спартак" вышел в финал Кубка России. После этого определились финалисты турнира..
В чемпионате Англии "Челси" разгромил "Лидс", "Манчестер Сити" уничтожил "Вулверхэмптон".
В финальном матче Кубка Италии "Интер" обыграл "Ювентус" и стал обладателем трофея.
В чемпионате Испании "Атлетико" переиграл "Эльче".
Определился чемпион Нидерландов.
Стал известен чемпион Шотландии.
"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии.
Роберт Левандовски хочет уйти из "Баварии".
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Сборная Украины в товарищеском матче добилась победы над менхенгладбахской "Боруссией".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 мая
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в феерическом финале Кубка Италии
-
Френки де Йонг близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
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"Атлетико" победил "Эльче" и ворвался в топ-3 Ла Лиги
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Покер де Брюйне принес "Ман Сити" яркую победу в АПЛ
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Определился чемпион Шотландии
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"Ренн" проиграл "Нанту" и может не попасть в ЛЧ
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Сборная Украины победила клуб Бундеслиги
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"Челси" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
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"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
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Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
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"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
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Определился чемпион Нидерландов
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Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
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Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов
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"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
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"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
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Определились финалисты Кубка России
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"Спартак" вышел в финал Кубка России
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В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18