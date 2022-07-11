Главные новости дня: 11 июля

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Главные новости дня: 11 июля

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 11 июля.

"Ювентус" объявил о переходе полузащитника сборной Франции Поля Погба.

"Шахтер" расстался с главным тренером Роберто Де Дзерби.

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не смог перейти в "Ренн".

Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас перейдет в "Барселону".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, который хочет покинуть клуб.

Сын Дэвида Бекхэма забил красивый гол со штрафного в матче МЛС.

Переход Андрея Ярмоленко в киевское "Динамо" сорвался.

"Фулхэм" купил бразильца из "Манчестер Юнайтед".

"Кристал Пэлас" приобрел африканского хавбека за 21 миллион евро.

Дани Алвес жестко раскритиковал руководство "Барселоны".

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