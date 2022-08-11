Главные новости дня: 11 августа

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Главные новости дня: 11 августа

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 11 июля.

"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны".

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Торино".

Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич перебрался в Серию А.

"Ливерпуль" продлил контракт с 19-летним талантом.

"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020.

"Спартак" расстался с бразильцем Педро Рошей.

Президент "Реала" Флорентино Перес ответил фанатам королевского клуба на просьбу вернуть в команду Криштиану Роналду.

"Манчестер Сити" нашел замену украинцу Александру Зинченко в "Атлетико".

Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов

"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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