Главные новости дня: 11 августа
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 11 июля.
"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.
"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны".
Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Торино".
Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич перебрался в Серию А.
"Ливерпуль" продлил контракт с 19-летним талантом.
"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020.
"Спартак" расстался с бразильцем Педро Рошей.
Президент "Реала" Флорентино Перес ответил фанатам королевского клуба на просьбу вернуть в команду Криштиану Роналду.
"Манчестер Сити" нашел замену украинцу Александру Зинченко в "Атлетико".
Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 августа
-
"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов
-
Бразилия отказывается играть с Аргентиной
-
"Интер" продал "нового Ибрагимовича" в "Сассуоло"
-
"Челси" и "Рома" могут совершить громкий обмен
-
"Реал" подпишет талантливого воспитанника "Барселоны"
-
1
Рэшфорд может перейти в ПСЖ
-
"Заря" с разгромом вылетела из Лиги Конференций
-
3
Перес ответил фанатам "Реала" на просьбу вернуть Роналду
-
"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
-
Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером
-
"Наполи" и "Вильярреал" поборются за хавбека сборной Франции
-
"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в "Атлетико"
-
Лидер киевского "Динамо" Цыганков отказал известным клубам Ла Лиги и Серии А
-
"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020
-
"Ливерпуль" продлил 19-летнего таланта
-
Влашич перешел в клуб Серии А
-
Малиновский может покинуть "Аталанту" ради АПЛ
-
"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны"
-
Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18