Главные новости дня: 11 августа

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 11 июля.

"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны".

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Торино".

Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич перебрался в Серию А.

"Ливерпуль" продлил контракт с 19-летним талантом.

"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020.

"Спартак" расстался с бразильцем Педро Рошей.

Президент "Реала" Флорентино Перес ответил фанатам королевского клуба на просьбу вернуть в команду Криштиану Роналду.

"Манчестер Сити" нашел замену украинцу Александру Зинченко в "Атлетико".

Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером.

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