Главные новости дня: 10 октября

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 10 октября.

В матче чемпионата Италии "Лацио" разгромил "Фиорентину". Результаты 9-го тура Серии А.

В матче чемпионата Англии "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" сыграли вничью. Все результаты 10-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Испании "Мальорка" не смогла обыграть "Эльче". Результаты 8-го тура Ла Лиги.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сыграет в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой".

"Барселона" продала нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико". Форвард подписал с мадридцами длительный контракт.

Бывший тренер ПСЖ возглавил "Лион".

Определились все пары плей-офф МЛС.

"Тоттенхэм" может продать IT-гиганту название клубного стадиона.

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