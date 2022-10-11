Главные новости дня: 10 октября

Теги лионель мессиантуан гризманнтоттенхэмлацио

Главные новости дня: 10 октября

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 10 октября.

В матче чемпионата Италии "Лацио" разгромил "Фиорентину". Результаты 9-го тура Серии А.

В матче чемпионата Англии "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" сыграли вничью. Все результаты 10-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Испании "Мальорка" не смогла обыграть "Эльче". Результаты 8-го тура Ла Лиги.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сыграет в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой".

"Барселона" продала нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико". Форвард подписал с мадридцами длительный контракт.

Бывший тренер ПСЖ возглавил "Лион".

Определились все пары плей-офф МЛС.

"Тоттенхэм" может продать IT-гиганту название клубного стадиона.

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Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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