Главные новости дня: 10 мая
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 10 мая.
"Манчестер Сити" объявил о переходе норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
При этом "Боруссия" оперативно нашла замену Холанду.
В чемпионате Испании "Барселона" победила "Сельту", а "Бетис" разгромил "Валенсию".
В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Астон Виллу".
УЕФА объявил о кардинальной реформе Лиги чемпионов.
Московское "Динамо" вышло в финал Кубка России.
ПСЖ хочет купить опорника "Реала" Каземиро.
"Барселона" договорилась с "Астон Виллой" о трансфере Филиппе Коутиньо.
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хочет перейти в "Барселону".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 10 мая
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"Барселона" уверенно обыграла "Сельту" в матче Ла Лиги
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"Ливерпуль" победил "Астон Виллу" и догнал лидера АПЛ
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На всю раздевалку: "Лион" выгнал Марсело по необычной причине
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"Барселона" нашла замену Бускетсу в "Баварии"
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"Ливерпуль" готов расстаться с Окслейд-Чемберленом
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"Атлетик" проиграл "Гранаде" в матче Ла Лиги
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Лидер "Лидса" попросил клуб продать его в "Барселону"
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ПСЖ хочет купить Каземиро
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"Лацио" отказал "Манчестер Сити" в продаже лидера за 140 млн евро
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"Бетис" разгромил "Валенсию" и приблизился к зоне ЛЧ
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"Ньюкасл" не смог купить Осимхена
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Источник: Рюдигер подписал контракт с "Реалом"
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Лидер "Ливерпуля" хочет перейти в "Барселону"
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"Боруссия" Дортмунд купила замену Холанду
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УЕФА изменил формат проведения Лиги чемпионов
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"Динамо" вышло в финал Кубка России
-
"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда
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Директор "Боруссии" ярко высказался об уходе Холанда
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Тренер "Лидса" прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18