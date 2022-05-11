Главные новости дня: 10 мая

Теги барселоналиверпульманчестер ситиэрлинг холандборуссия дортмунд

Главные новости дня: 10 мая

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 10 мая.

"Манчестер Сити" объявил о переходе норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

При этом "Боруссия" оперативно нашла замену Холанду.

В чемпионате Испании "Барселона" победила "Сельту", а "Бетис" разгромил "Валенсию".

В чемпионате Англии "Ливерпуль" обыграл "Астон Виллу".

УЕФА объявил о кардинальной реформе Лиги чемпионов.

Московское "Динамо" вышло в финал Кубка России.

ПСЖ хочет купить опорника "Реала" Каземиро.

"Барселона" договорилась с "Астон Виллой" о трансфере Филиппе Коутиньо.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хочет перейти в "Барселону".

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