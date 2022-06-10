Главные новости дня: 10 июня

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Главные новости дня: 10 июня

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 10 июня.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция спаслась в матче с Австрией, Хорватия победила Данию. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Спартак" удивил с именем нового главного тренера.

"Сочи" также готовится к смене наставника.

"Барселона" увеличила цену на полузащитника Френки де Йонга.

Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины.

ФИФА не отстранила Эквадор от участия в ЧМ-2022.

"Бавария" может купить английского топ-форварда вместо Роберта Левандовски.

ЦСКА расстался с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победы Хорватии, Словакии и Латвии: результаты Лиги наций 10 июня

Победы Хорватии, Словакии и Латвии: результаты Лиги наций 10 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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