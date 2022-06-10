Главные новости дня: 10 июня

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 10 июня.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция спаслась в матче с Австрией, Хорватия победила Данию. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Спартак" удивил с именем нового главного тренера.

"Сочи" также готовится к смене наставника.

"Барселона" увеличила цену на полузащитника Френки де Йонга.

Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины.

ФИФА не отстранила Эквадор от участия в ЧМ-2022.

"Бавария" может купить английского топ-форварда вместо Роберта Левандовски.

ЦСКА расстался с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

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