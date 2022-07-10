Главные новости дня: 10 июля

Теги реал мадридбарселонаманчестер юнайтедпсж

Главные новости дня: 10 июля

Фото: твиттер Александера Исака/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 июля.

"Реал" нацелился на форварда сборной Швеции.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в ПСЖ.

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Милана".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак установил уникальный рекорд.

Форвард "Барселоны" Франсишку Тринкау близок к переходу в португальский топ-клуб.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не поехал на первый сбор клуба.

"Манчестер Юнайтед" не сумел приобрести аргентинского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса.

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется в киевское "Динамо".

"Челси" назвал "Барселоне" цену на испанского защитника Сесара Аспиликуэту.

"Барселона" готова удовлетворить запросы "Баварии" по Роберту Левандовски.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин не поехал на первый сбор "Фиорентины"

Кокорин не поехал на первый сбор "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов