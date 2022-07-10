Главные новости дня: 10 июля

Фото: твиттер Александера Исака/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 июля.

"Реал" нацелился на форварда сборной Швеции.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в ПСЖ.

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Милана".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак установил уникальный рекорд.

Форвард "Барселоны" Франсишку Тринкау близок к переходу в португальский топ-клуб.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не поехал на первый сбор клуба.

"Манчестер Юнайтед" не сумел приобрести аргентинского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса.

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется в киевское "Динамо".

"Челси" назвал "Барселоне" цену на испанского защитника Сесара Аспиликуэту.

"Барселона" готова удовлетворить запросы "Баварии" по Роберту Левандовски.

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