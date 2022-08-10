Главные новости дня: 10 августа
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 10 августа.
Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА.
"Барселона" может лишиться двух летних новичков.
"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Милана".
"Манчестер Сити" нацелился на защитника сборной Португалии.
ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года.
Сыновья Златана Ибрагимовича будут играть за "Милан".
"Спартак" подал многомиллионный иск к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.
Бразилец Виллиан может вернуться в чемпионат Англии.
Один из лидеров "Аякса" пострадал от нападения грабителей.
20-летний уругвайский защитник отказался от перехода в ЦСКА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18