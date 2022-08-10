Главные новости дня: 10 августа

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Главные новости дня: 10 августа

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 10 августа.

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА.

"Барселона" может лишиться двух летних новичков.

"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Милана".

"Манчестер Сити" нацелился на защитника сборной Португалии.

ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года.

Сыновья Златана Ибрагимовича будут играть за "Милан".

"Спартак" подал многомиллионный иск к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.

Бразилец Виллиан может вернуться в чемпионат Англии.

Один из лидеров "Аякса" пострадал от нападения грабителей.

20-летний уругвайский защитник отказался от перехода в ЦСКА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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