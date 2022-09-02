Главные новости дня: 1 сентября

Теги барселонабенфикаборуссия дортмундкриштиану роналду

Главные новости дня: 1 сентября

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 2 сентября.

В матче чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Хоффенхайм".

В матче чемпионата Португалии "Бенфика" вырвала победу на 102-й минуте.

"Барселона" усилилась воспитанником "Реала".

Названы клубы, которые больше всех заработали летом на трансферах.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил личный антирекорд.

Защитник Ян Вертонген перешел в самый титулованный клуб Бельгии.

"Арсенал" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Юнайтед".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на победу команды над "Лестером".

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Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу

Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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