Главные новости дня: 1 сентября

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 2 сентября.

В матче чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Хоффенхайм".

В матче чемпионата Португалии "Бенфика" вырвала победу на 102-й минуте.

"Барселона" усилилась воспитанником "Реала".

Названы клубы, которые больше всех заработали летом на трансферах.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил личный антирекорд.

Защитник Ян Вертонген перешел в самый титулованный клуб Бельгии.

"Арсенал" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Юнайтед".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на победу команды над "Лестером".

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