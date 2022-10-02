Главные новости дня: 1 октября

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Главные новости дня: 1 октября

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 1 октября.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Тоттенхэм" (видеообзор), "Челси" переиграл "Кристал Пэлас" (видеообзор матча), "Ливерпуль" не смог выиграть у "Брайтона" (видео голов).

В чемпионате Франции ПСЖ добился победы над "Ниццей".

В чемпионате Испании "Барселона" выиграла у "Мальорки", "Атлетико" справился с "Севильей".

В чемпионате Германии "Боруссия" Дортмунд проиграла "Кельну" (видео лучших моментов матча), лидирующий "Унион" уступил "Айнтрахту", "РБ Лейпциг" разгромил "Бохум".

В чемпионате Италии "Милан" вырвал победу над "Эмполи", "Интер" потерпел поражение от "Ромы", "Наполи" уверенно одолел "Торино".

В чемпионате Украины "Шахтер" уничтожил "Металлист".

В Беларуси задержали тренера украинского клуба, ему грозит тюрьма.

Во Франции пожаловались на частный самолет Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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