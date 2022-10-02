Главные новости дня: 1 октября

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 1 октября.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Тоттенхэм" (видеообзор), "Челси" переиграл "Кристал Пэлас" (видеообзор матча), "Ливерпуль" не смог выиграть у "Брайтона" (видео голов).

В чемпионате Франции ПСЖ добился победы над "Ниццей".

В чемпионате Испании "Барселона" выиграла у "Мальорки", "Атлетико" справился с "Севильей".

В чемпионате Германии "Боруссия" Дортмунд проиграла "Кельну" (видео лучших моментов матча), лидирующий "Унион" уступил "Айнтрахту", "РБ Лейпциг" разгромил "Бохум".

В чемпионате Италии "Милан" вырвал победу над "Эмполи", "Интер" потерпел поражение от "Ромы", "Наполи" уверенно одолел "Торино".

В чемпионате Украины "Шахтер" уничтожил "Металлист".

В Беларуси задержали тренера украинского клуба, ему грозит тюрьма.

Во Франции пожаловались на частный самолет Лионеля Месси.

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