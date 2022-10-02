Главные новости дня: 1 октября
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 1 октября.
В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Тоттенхэм" (видеообзор), "Челси" переиграл "Кристал Пэлас" (видеообзор матча), "Ливерпуль" не смог выиграть у "Брайтона" (видео голов).
В чемпионате Франции ПСЖ добился победы над "Ниццей".
В чемпионате Испании "Барселона" выиграла у "Мальорки", "Атлетико" справился с "Севильей".
В чемпионате Германии "Боруссия" Дортмунд проиграла "Кельну" (видео лучших моментов матча), лидирующий "Унион" уступил "Айнтрахту", "РБ Лейпциг" разгромил "Бохум".
В чемпионате Италии "Милан" вырвал победу над "Эмполи", "Интер" потерпел поражение от "Ромы", "Наполи" уверенно одолел "Торино".
В чемпионате Украины "Шахтер" уничтожил "Металлист".
В Беларуси задержали тренера украинского клуба, ему грозит тюрьма.
Во Франции пожаловались на частный самолет Лионеля Месси.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 октября
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Месси помог ПСЖ обыграть "Ниццу"
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Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в Ла Лиге
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"Милан" в невероятном матче обыграл "Эмполи". Три гола были забиты после 90-й минуты
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"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
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"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
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"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
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"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
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"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
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"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)
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"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
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"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
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"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"
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Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
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"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
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Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге
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Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
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"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
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"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18