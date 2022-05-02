Главные новости дня: 1 мая

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Главные новости дня: 1 мая

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 мая.

В чемпионате Англии "Челси" уступил "Эвертону", "Тоттенхэм" переиграл "Лестер", "Арсенал" обыграл "Вест Хэм".

В чемпионате Франции "Монако" оказался сильнее "Анжера", "Лион" разгромил "Марсель". Результаты 35-го тура Лиги 1.

В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Венецию", "Милан" одолел "Фиорентину", "Интер" оказался сильнее "Удинезе".

В чемпионате России "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов", ЦСКА неожиданно потерпел поражение от "Ахмата".

В чемпионате Испании "Барселона" справилась с "Мальоркой".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал".

ПСЖ выбирает между тремя тренерами.

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Потеря ПСЖ, провал "Марселя", успех "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1

Потеря ПСЖ, провал "Марселя", успех "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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