Главные новости дня: 1 мая

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 мая.

В чемпионате Англии "Челси" уступил "Эвертону", "Тоттенхэм" переиграл "Лестер", "Арсенал" обыграл "Вест Хэм".

В чемпионате Франции "Монако" оказался сильнее "Анжера", "Лион" разгромил "Марсель". Результаты 35-го тура Лиги 1.

В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Венецию", "Милан" одолел "Фиорентину", "Интер" оказался сильнее "Удинезе".

В чемпионате России "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов", ЦСКА неожиданно потерпел поражение от "Ахмата".

В чемпионате Испании "Барселона" справилась с "Мальоркой".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал".

ПСЖ выбирает между тремя тренерами.

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