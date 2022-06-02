Главные новости дня: 1 июня

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 1 июня.

Сборная Украины победила сборную Шотландию в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

Сборная Аргентины разгромила сборную Италии в матче за Суперкубок мира.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выиграл свой четвертый трофей в составе сборной Аргентины.

Молодежная сборная Украины одержала крупную победу над командой Фарерских островов в отборочном турнире Евро-2023.

Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком года по версии Onze Mondial.

Французский полузащитник Поль Погба покинул "Манчестер Юнайтед". Также ушел хавбек Джесси Лингард.

"Реал" расстался с полузащитником Иско и нападающим Гаретом Бэйлом.

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов ушел из клуба.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в число претендентов на звание лучшего футболиста Премьер-лиги по итогам сезона.

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