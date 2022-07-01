Главные новости дня: 1 июля

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 1 июля.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи".

"Ливерпуль" продлил контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

"Тоттенхэм" купил бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона.

ПСЖ намерен летом избавиться от Неймара и Лионеля Месси. При этом контракт Неймара с парижанами продлился.

"Интер" подписал вратаря "Аякса" Андре Онану.

"Барселона" изменила название клубного стадиона.

Главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли покинул клуб.

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле стал свободным агентом.

ПСЖ объявил о подписании лидера "Порту".

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