Главные новости дня: 1 июля
Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 1 июля.
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи".
"Ливерпуль" продлил контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
"Тоттенхэм" купил бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона.
ПСЖ намерен летом избавиться от Неймара и Лионеля Месси. При этом контракт Неймара с парижанами продлился.
"Интер" подписал вратаря "Аякса" Андре Онану.
"Барселона" изменила название клубного стадиона.
Главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли покинул клуб.
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле стал свободным агентом.
ПСЖ объявил о подписании лидера "Порту".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 июля
-
Жота стал игроком "Селтика"
-
Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию
-
"Барселона" изменила название клубного стадиона
-
Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"
-
Пепе Рейна покинет "Лацио"
-
Лингард может перейти в "Эвертон"
-
"Рома" подписала вратаря "Бенфики"
-
Адебайор ярко высказался об Аршавине
-
Крал приостановил контракт со "Спартаком"
-
Контракт Неймара с ПСЖ продлился
-
"Марсель" лишился главного тренера
-
"Манчестер Сити" подписал вратаря "Арминии"
-
"Интер" подписал вратаря "Аякса"
-
Хавбек киевского "Динамо" перебрался в польский "Лех"
-
"Лион" усилился хавбеком "Баварии"
-
Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи"
-
"Лацио" купил бразильца из "Шахтера"
-
"Марсель" выкупил хавбека "Арсенала"
-
Салах продлил контракт с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18