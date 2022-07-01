Главные новости дня: 1 июля

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Главные новости дня: 1 июля

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 1 июля.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи".

"Ливерпуль" продлил контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

"Тоттенхэм" купил бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона.

ПСЖ намерен летом избавиться от Неймара и Лионеля Месси. При этом контракт Неймара с парижанами продлился.

"Интер" подписал вратаря "Аякса" Андре Онану.

"Барселона" изменила название клубного стадиона.

Главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли покинул клуб.

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле стал свободным агентом.

ПСЖ объявил о подписании лидера "Порту".

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"Барселона" изменила название клубного стадиона

"Барселона" изменила название клубного стадиона

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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