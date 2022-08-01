Главные новости дня: 1 августа
Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 1 августа.
Испанский полузащитник Сеск Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб.
"Реал" продал нападающего Борху Майораля в другой клуб Ла Лиги.
"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити".
"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на полузащитника Джеймса Мэддисона.
Журналист Василий Уткин назвал причину, почему нападающий Артем Дзюба не может найти новый клуб.
"Бавария" подписала друга Садио Мане.
"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона".
"Интер" заплатит Алексису Санчесу большую компенсацию за разрыв контракта.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси отреагировал на переход форварда Луиса Суареса в "Насьональ".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 августа
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"Айнтрахт" одержал яркую победу в Кубке Германии
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"Лацио" подписал опытного уругвайца
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"Галатасарай" близок к покупке хавбека "Арсенала"
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Мане помог своему другу перейти в "Баварию"
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В Германии выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб
-
"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на Мэддисона
-
"Манчестер Сити" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками
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"Ювентус" нацелился на лидера "Лацио"
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"Барселона" мечтает вернуть Месси
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Нападающий "Манчестер Сити" перейдет в "Сан-Паулу"
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"Вердер" обыграл клуб 4-й лиги в Кубке Германии
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"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона"
-
"Локомотив" продал полузащитника Бека-Бека в Лигу 1
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Легенда "Баварии" высказался о возможном переходе Роналду
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"Реал" продал Майораля в другой клуб Ла Лиги
-
Месси отреагировал на переход Суареса в "Насьональ"
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18