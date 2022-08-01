Главные новости дня: 1 августа

Теги сеск фабрегасборха майоральлионель мессибавария мюнхенювентус

Главные новости дня: 1 августа

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 1 августа. 

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб.

"Реал" продал нападающего Борху Майораля в другой клуб Ла Лиги.

"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити".

"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на полузащитника Джеймса Мэддисона.

Журналист Василий Уткин назвал причину, почему нападающий Артем Дзюба не может найти новый клуб.

"Бавария" подписала друга Садио Мане.

"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона".

"Интер" заплатит Алексису Санчесу большую компенсацию за разрыв контракта.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отреагировал на переход форварда Луиса Суареса в "Насьональ".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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