Главные новости дня: 1 августа

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 1 августа.

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб.

"Реал" продал нападающего Борху Майораля в другой клуб Ла Лиги.

"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити".

"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на полузащитника Джеймса Мэддисона.

Журналист Василий Уткин назвал причину, почему нападающий Артем Дзюба не может найти новый клуб.

"Бавария" подписала друга Садио Мане.

"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона".

"Интер" заплатит Алексису Санчесу большую компенсацию за разрыв контракта.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отреагировал на переход форварда Луиса Суареса в "Насьональ".

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