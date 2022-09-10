Главная звезда сборной Боснии не будет играть против России

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Главная звезда сборной Боснии не будет играть против России

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Хавбек и лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич не будет играть со сборной России в товарищеском матче.

На вопрос о возможном участии в игре игрок "Аль-Шарджа" ответил категорическим "Нет".

Матч Россия - Босния запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.  Ее проведение подтвердил футбольный союз страны.

Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net
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