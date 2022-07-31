Гладбахская "Боруссия" забила девять голов в Кубке Германии

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Гладбахская "Боруссия" забила девять голов в Кубке Германии

Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 1-го раунда Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" на выезде разгромила "Оберахерн" со счетом 9:1.

Победу гостям принесли хет-трик Маркуса Тюрама, дубль Йонаса Хофманна, голы Рами Бенсебайни, Ларса Штиндля, Джозефа Скалли и Флориана Нойхауса. У хозяев отличился Нико Хубер.

"Оберахерн" – "Боруссия" - 1:9 (0:6)
Голы: Тюрам, 2 - 0:1, Тюрам, 22 - 0:2, Тюрам, 36 - 0:3, Хофманн, 37 - 0:4, Бенсебайни, 45 - 0:5, Хофманн, 45 - 0:6, Штиндль, 47 - 0:7, Скалли, 59 - 0:8, Хубер, 61 - 1:8, Нойхаус, 78 - 1:9

"Боруссия": Николас, Скалли (Лайнер, 76), Эльведи, Итакура, Бенсебайни (Нетц, 76), Штиндль (Херрманн, 60), Крамер, Хофманн (Райтц, 76), Нойхаус, Плеа (Боржес Саншес, 82), Тюрам.

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