Гладбахская "Боруссия" победила "Герту"

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Гладбахская "Боруссия" победила "Герту"

Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле обыграла берлинскую "Герту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Алассан Плеа.

"Боруссия", набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 1 очком осталась на 15-й позиции.

"Боруссия" – "Герта" - 1:0 (1:0)
Гол: Плеа, 34 (с пенальти) - 1:0

"Боруссия": Зоммер, Скалли, Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Крамер, Хофманн (Вольф, 90), Нойхаус, Коне, Плеа, Тюрам.

"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Уремович, Миттельштедт, Шуньич (Боэтиюс, 57), Тузар (Боатенг, 83), Сердар (Зельке, 83), Лукебакио, Канга (Йоветич, 72), Эджуке (Дардаи, 72).

Удаление: Уремович (69).

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