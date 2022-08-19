Гладбахская "Боруссия" победила "Герту"
Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле обыграла берлинскую "Герту" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Алассан Плеа.
"Боруссия", набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 1 очком осталась на 15-й позиции.
"Боруссия" – "Герта" - 1:0 (1:0)
Гол: Плеа, 34 (с пенальти) - 1:0
"Боруссия": Зоммер, Скалли, Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Крамер, Хофманн (Вольф, 90), Нойхаус, Коне, Плеа, Тюрам.
"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Уремович, Миттельштедт, Шуньич (Боэтиюс, 57), Тузар (Боатенг, 83), Сердар (Зельке, 83), Лукебакио, Канга (Йоветич, 72), Эджуке (Дардаи, 72).
Удаление: Уремович (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20