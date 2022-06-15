Гинер высказался по поводу назначения Федотова в ЦСКА

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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу назначения Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.

По его словам, с приходом этого специалиста в клубе начинается новая победная глава.

"Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист всё доказал своей работой в "Сочи" и "Оренбурге", где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из "Сочи". С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб "Сочи", что положительно сказывается на лиге, делая её более зрелищной и конкурентоспособной", - сказал он.

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