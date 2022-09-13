Гимн Лиги чемпионов не прозвучит перед матчами в Великобритании

Гимн Лиги чемпионов не будет звучать перед матчами в Великобритании на этой неделе.

Как сообщает журналист The Telegraph Бен Рамсби, это связано со смертью королевы Елизаветы II на прошлой неделе.

Напомним, что сегодня в рамках турнира "Ливерпуль" примет на своем поле "Аякс", завтра "Челси" дома сыграет с "Зальцбургом", "Манчестер Сити" примет "Боруссию", а "Рейнджерс" - "Наполи".

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