Гильерме остается в "Локомотиве"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2024 года.

36-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. Всего он провел за московский клуб 377 матчей во всех турнирах и пропустил 375 голов. Чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

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