Гильерме остается в "Локомотиве"

Теги локомотив москвамаринато гильерме

Гильерме остается в "Локомотиве"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2024 года.

36-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. Всего он провел за московский клуб 377 матчей во всех турнирах и пропустил 375 голов. Чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

Не пропустите: "Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на вылет из РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов