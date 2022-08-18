Фото: твиттер Райана Гиггза/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз расплакался во время судебного заседания.

Напомним, что звездному в прошлом футболисту было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – свою девушку на тот момент и ее младшую сестру,

Сейчас проходит судебный процесс по делу и бывший тренер сборной Уэльса дает показания.

Как пишет источник, отвечая на вопросы своего адвоката Гиггз признался, что был очень напуган после того, как его арестовала полиция в Уорсли. После этого он заплакал.

Не пропустите: Сестра Роналду жестко ответила Пересу на слова о Криштиану. | https://dailysports.net