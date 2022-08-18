Гиггз расплакался во время судебного заседания

Теги райан гиггз

Гиггз расплакался во время судебного заседания

Фото: твиттер Райана Гиггза/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз расплакался во время судебного заседания.

Напомним, что звездному в прошлом футболисту было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – свою девушку на тот момент и ее младшую сестру,

Сейчас проходит судебный процесс по делу и бывший тренер сборной Уэльса дает показания.

Как пишет источник, отвечая на вопросы своего адвоката Гиггз признался, что был очень напуган после того, как его арестовала полиция в Уорсли. После этого он заплакал.

Не пропустите: Сестра Роналду жестко ответила Пересу на слова о Криштиану. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов